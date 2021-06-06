Зокрема, планують внести зміни до закону про політичні партії.

У Верховній Раді планують підготувати ще 7 законопроектів на додачу до проекту закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№ 5599).

Про це повідомили у прес-службі партії "Слуга народу" із посиланням на заступника голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук.

Вона прокоментувала президентський законопроект про деолігархізацію. За її словами, на сьогодні в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, тому й необхідно ухвалити законопроект про деолігархізацію. Крім нього, додала депутат, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроектів.

"Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально", - додає Кравчук.

Читайте такожУ Мін'юсті повідомили, скільки років діятиме закон про олігархів

Законопроект про олігархів

15 квітня Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха в Україні. Глава держави заявив, що більше не можна допускати впливу олігархів на політику, економіку, закони та Верховну Раду України.

11 травня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що 13 осіб підпадають під дію майбутнього закону про статус олігарха в Україні.

2 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо ліквідації олігархічної системи в Україні. Проект закону визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади.

4 червня президент доручив відповідним державним органам у двотижневий термін підготувати додаткові законопроекти щодо деолігархізації.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко