Буде запропоновано 7 додаткових законопроектів до закону про олігархів / фото УНІАН, Олександр Кузьмін

У Верховній Раді планують підготувати ще 7 законопроектів на додачу до проекту закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№ 5599).

Про це повідомили у прес-службі партії "Слуга народу" із посиланням на заступника голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук.

Вона прокоментувала президентський законопроект про деолігархізацію. За її словами, на сьогодні в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, тому й необхідно ухвалити законопроект про деолігархізацію. Крім нього, додала депутат, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроектів.

"Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально", - додає Кравчук.

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Законопроект про олігархів

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Автор: Віталій Саєнко