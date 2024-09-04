До парламенту надійшла відповідна заява від міністра.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву про відставку. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у соціальній мережі Facebook.

"До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", - повідомив Стефанчук.

Спікер парламенту додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

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Він також додав фото заяви Кулеби.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, 3 вересня, до парламенту надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, а також віцепрем'єрміністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Також раніше повідомлялося, що замість Дмитра Кулеби найімовірнішою кандидатурою є його перший заступник Андрій Сибіга.

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