Він обіймає цю посаду з березня 2020 року.

Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу планують відправити у відставку. Наразі йому шукають заміну.

Про це пише Українська правда, посилаючись на співрозмовників у команді президента Володимира Зеленського. За їхніми даними, найімовірнішою є кандидатура першого заступника очільника міністерства Андрія Сибіги.

Також джерела видання повідомили, що в уряді можуть пройти нові звільнення. Зазначається, що зміни не торкнуться українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаль - він залишиться на своїй посаді.

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Перестановки в уряді

Сьогодні очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що вже цього тижня відбудеться "велике перезавантаження уряду", яке торкнеться понад 50% штатної чисельності Кабміну.

Ввечері стало відомо, що Зеленський звільнив заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму. Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що рішення ухвалили через позицію партнерів та "відверту корупцію".

Віцепрем’єр-міністерка України - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що йде відставку.

Також звільняється віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За даними ЗМІ, вона може обійняти посаду міністра юстиції.

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