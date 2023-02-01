Правоохоронці провели обшук щодо аварії вертольота в Броварах, на борту якого перебувало керівництво МВС.

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань провели обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це сам екс-глава МВС повідомив у коментарі УП. За його словами, обшуки пов'язані із закупівлями французьких вертольотів Airbus за часів його перебування на посаді міністра.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давнини. Звісно, нічого".

Аваков наголосив, що контракти затверджували Кабмін і Рада. Правоохоронці, додав екс-глава МВС, формально відпрацювали версію.

Тобто обшуки були проведені через падіння вертольота ДСНС у Броварах.

Трагедія у Броварах 18.01.2023

18 січня в місті Бровари Київської області розбився вертоліт, на борту якого було керівництво МВС. Вертоліт впав на територію дитсадка. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила перебували дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

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