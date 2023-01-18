Сьогодні вранці внаслідок падіння гелікоптера загинули міністр, заступник міністра та держсекретар МВС.

Кабінет міністрів України сьогодні планує призначити виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ, повідомила УНІАН прес-секретар прем'єр-міністра Ольга Куришко.

"Планується засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо призначення в.о міністра", - сказала вона.

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі національного телемарафону повідомив, що обов'язки загиблого Дениса Монастирського тимчасово виконуватиме один із заступників.

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За нового главу МВС має проголосувати парламент після того, як правоохоронний комітет погодить кандидатуру.

Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив у коментарі LIGA.net, що уряд визначить, хто саме із заступників Монастирського виконуватиме обов'язки міністра.

Загибель Монастирського - що відомо про авіакатастрофу у Броварах

Сьогодні, 18 січня, поблизу дитсадка в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі, хто був на борту гелікоптера, загинули.

Наразі відомо, що внаслідок трагедії загинули 16 людей, із них – троє дітей. Госпіталізовано 30 людей, серед них – 12 дітей.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера.

Слідчі Служби безпеки розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера. Правоохоронці розглядають декілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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