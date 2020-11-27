Добкін під час своїх звертань до Парасюка почав використовувати нецензурну лексику.

Екс-нардеп Володимир Парасюк і колишній голова Харківської ОДА, депутат Ради восьмого скликання Михайло Добкін поскандалили в прямому ефірі під час обговорення Революції Гідності.

Інцидент стався в прямому ефірі каналу "Україна 24".

Зокрема, Добкін нецензурно вилаяв Парасюка, який є учасником Євромайдану.

Парасюку поставили запитання, чи правильно він зробив, коли звернувся до людей зі сцени на Майдані, чи задоволений результатами Майдану, станом економіки, рівнем корупції та територіальними втратами. У відповідь він звернувся до ведучої, висловивши здивування деякими гостями в студії.

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"Я шокований в першу чергу від того, що якщо ви говорите про Революцію Гідності, пані Наталя, не можна в студію запрошувати українофобів і корупціонерів. Тому що Революція Гідності - це велика сторінка в історії України, в якій загинули люди", - сказав він.

У цей момент Добкін почав говорити паралельно з Парасюком.

Д. - Да ладно, звичайно ж, велика сторінка...

П. - Пане Добкін, я вам хочу нагадати, що таке РПГ...

Д. - Ти собі нагадай, що ти мені нагадуєш. Чуєш ти, бл*ть. У Верховній Раді очі опускав, а тут вже, бл*ть, нагадувати почав.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Раньше Добкін влаштував перепалку з представником фракції "Слуга народу" Галиною Янченко на тему змін бюджету Одеси з 2015 року.

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Автор: УНІАН