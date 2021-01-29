Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук переконаний, що на Російську Федерацію треба чинити фінансово-економічний тиск, бо вона не змінює позицію щодо відмови припинити війну на Донбасі.
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Про це Кравчук сказав в інтерв'ю "Апостроф TV". Зокрема, він погоджується з точкою зору певних людей, що війна на Донбасі вигідна Росії і вона може розхитувати ситуацію будь-якої миті. "Я розумію тих людей і у них є підстави так думати, тому що дії Росії, які вона вживає сьогодні, ті оцінки і звинувачення, і тиск на Україну, який вона вживає - свідчить про те, що вона абсолютно не збирається змінювати свою позицію через роботу нашої Тристоронньої контактної групи, не збираються вони змінювати позицію в широкому плані, і у вузькому", - заявив Кравчук.
"Росія не хоче виконувати міжнародні правила, норми і принципи міжнародного права, тому до неї треба застосувати також відповідні форми впливу, а це можуть бути санкції, може бути дипломатичний тиск, може бути тиск економічний, будь-який, який існує у стосунках фінансово-економічних, банківських і т.д., для того, щоб Росія відчула, що жити у цивілізованому світі і діяти антицивілізовано - не можливо. Вона буде нести втрати", - наголосив Кравчук.
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