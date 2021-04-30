Дружина колишнього українського судді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулася із заявою до президента України Володимира Зеленського. Вона просить втрутитися в пошуки чоловіка.
"Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ", - цитує Чаус "Громадське", яке отримало копію заяви.
Дружина наголошує, що якщо президент ігноруватиме її заяви, вона звернеться до міжнародних інстанцій.
Читайте такожПранкер показав листування з дружиною судді Чауса від імені екс-нардепа з БПП (фото)"Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім'я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим", - написала жінка.
Адвокат екс-судді Олександр Вишневий стверджує, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса, хоча відповідні заяви були подані.
"Ми подали їм заяву про злочин 12 квітня, а вони навіть провадження не відкрили", - каже адвокат екс-судді.
Викрадення екс-судді Чауса в Молдові
- 3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.
- За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді.
- Згодом журналісти повідомили, що п'ятеро українців можуть бути причетні до викрадення Чауса: ймовірно, вони в'їхали до Молдови під вигаданими іменами.
- Розслідувачі зазначали, що один з чоловіків може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України. При цьому представник ГУР України у коментарі журналістам категорично заперечив зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.
- Раніше дружина Чауса надала журналістам листа, якого екс-суддя перед зникненням надсилав до свого колишнього місця роботи - Дніпровського суду Києва. Він заявляв про наміри повернутися до України.
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