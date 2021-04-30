Якщо президент проігнорує її заяву, Світлана Чаус обіцяє звернутися до міжнародних інстанцій.

Дружина колишнього українського судді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулася із заявою до президента України Володимира Зеленського. Вона просить втрутитися в пошуки чоловіка.

"Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ", - цитує Чаус "Громадське", яке отримало копію заяви.

Дружина наголошує, що якщо президент ігноруватиме її заяви, вона звернеться до міжнародних інстанцій.

Читайте такожПранкер показав листування з дружиною судді Чауса від імені екс-нардепа з БПП (фото)"Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім'я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим", - написала жінка.

Адвокат екс-судді Олександр Вишневий стверджує, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса, хоча відповідні заяви були подані.

"Ми подали їм заяву про злочин 12 квітня, а вони навіть провадження не відкрили", - каже адвокат екс-судді.

Викрадення екс-судді Чауса в Молдові

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Автор: Катерина Комолова