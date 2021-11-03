У коментарі УНІАН дружина Семенченка заявила, що ця підозра - тиск на її чоловіка через його родину.

Правоохоронці викрили розкрадання коштів з рахунків Благодійного фонду допомоги батальйону "Донбас". Як повідомило джерело УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про дружину екс-нардепа Семена Семенченка - Наталку Музику.

У повідомленні від прес-центру Служби безпеки України йдеться, що підозрювана нібито витрачала кошти на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону.

"Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність громадянки України, яка підозрюється у розкраданні коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас", - йдеться у повідомленні.

Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та зняття готівки.

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У коментарі УНІАН дружина Семенченка заявила, що ця підозра - тиск на її чоловіка через його родину.

"Є вказівка Баканова тримати Семена за ґратами, проте справу вже завершено і в суді все розвалиться", - вважає вона.

За словами Музики, Семенченку ще влітку погрожували співробітники СБУ та нібито вимагали від нього дати "потрібні" покази.

Вона додала, що цю справу нібито було двічі закрито - у 2015 і 2016 роках - і що до цього справу розслідувала Нацполіція, військова розвідка, а згодом її було поновлено та передано до СБУ.

На своїй сторінці у Facebook Музика написала, що вона не знає, на кого "залишити" дітей.

"Сьогодні СБУ вручило і мені підозру. При чому зробили це на відеокамеру біля кав’ярні. Тепер я злісна крадійка. Ст 185, ч3. Карається Позбавлення волі від трьох до шести років. Впевнена, в мене також буде суддя Вишняк. Залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей", - заявила дружина Семенченка.

Справа Семенченка - що відомо

24 березня в Службі безпеки України заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

Читайте такожПідозрюваний у створенні ПВК Семенченко потрапив у кардіореанімаціюУ цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам. Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО. Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину. 14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Читайте такожГолодує майже 40 днів: Семенченку стало зле під час засідання суду (документ)22 липня він заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита за запитом російських спецслужб. 26 липня Солом'янський райсуд Києва знову відправив Семенченка до СІЗО. Через кілька днів на знак протесту проти кримінального переслідування екс-депутат оголосив голодування.

29 вересня в СБУ повідомили про завершення розслідування у справі Семенченка. 6 жовтня стало відомо, що Семенченка залишили під вартою, його прихильники планували акцію протесту на Банковій.

Автор: Антоніна Доломанжи