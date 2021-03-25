Також у спецслужбі заявили, що учасники злочинного угруповання майже вдесятеро завищували ціни на контрабандні товари військового призначення, реалізуючи їх підприємствам «Укроборонпрому».

У рамках розслідування справи щодо створення незаконного воєнізованого збройного формування та контрабанди товарів військового призначення СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління СБУ у Києві та Київській області Олег Головаш.

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Він додав, що від сьогодні у Печерському райсуді столиці розглядатимуться клопотання про обрання запобіжних заходів цим 6 осіб, серед яких екс-народний депутат Семен Семенченко та «позаштатний агент НАБУ» Євген Шевченко.

Також Головаш додав, що будуть оголошені підозри й іншим учасникам злочинного угруповання, однак поки не назвав прізвищ, посилаючись на таємницю слідства.

Головаш уточнив, що Семенченку оголошено підозру за ч. 3 ст. 260 (керівництво не передбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки) Кримінального кодексу, а Шевченку, який, за версією слідчих, займався пошуком каналів фінансуванням і постачанням військової амуніції та боєприпасів, — за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Крім того, дії Шевченка додатково кваліфікуються за іншими статтями Кримінального кодексу.

Своєю чергою прокурор Офісу генпрокурора Ян Стрелюк розповів, що сьогодні у Печерському райсуді оберуть запобіжні заходи ще чотирьом фігурантам цієї справи. Прокуратура клопотатиме про тримання їх під вартою.

Крім того, начальник другого управління СБУ Костянтин Невмержицький повідомив деталі матеріалів справи про контрабандні поставки підозрюваними комплектувальних частин до військової техніки.

За його словами, підозрювані займалась контрабандою з Росії клістронів — приладів, що використовуються для підсилення високочастотного радіосигналу. Учасники злочинної групи купували їх по 30 тис. дол. за блок, а продавали підприємствам «Укроборонпрому» за 200 тис.

“Зверніть увагу на ціни. Ціна закупки - 30 тис. дол., а постачали вони їх на оборонні підприємства по 200 тисяч. Тому про жодне відстоювання державницьких інтересів не йдеться”, - наголосив Невмержицький.

Він додав, що СБУ також перевіряє причетність Шевченка до налагодження контрабандного каналу постачання зброї з Росії до Іраку, Сирії та Афганістану.

Що відомо про справу

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.

Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч., проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати поставки зброї до цих країн".

Організаторами такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ", заявили в СБУ.

Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит і відкинув усі обвинувачення.

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Автор: Дмитро Хилюк