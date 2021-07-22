За його словами, українські спецслужби злили дані про цю спецоперацію КДБ Білорусі.

Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії", заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед сьогоднішнім судовим засіданням.

"Наша ветеранська організація "Батальйон "Донбас" увесь 2020-2021 рік співпрацювала з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Зокрема, особисто я - з керівником цієї служби нашої розвідки, полковником Будановим у якості конфіденційного співробітника та структури-прикриття", - розповів він.

За словами Семенченка, він брав участь у спецопераціях, де потрібно було діяти так, щоб для України не було жодних політичних ризиків та не було зрозуміло, що до них мають стосунок певні українські держслужби.

Він зазначив, що одна з таких операцій проводилася за ініціативою спецслужб Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн.

"Вона стосувалася ситуації 2020 року в Білорусі… Нашою задачею було організувати табори для прийняття родин білоруських патріотів, які братимуть участь, якщо до цього дійде, у батальйонах самооборони та у майбутньому - в добровольчих батальйонах", - повідомив екс-нардеп.

Читайте такожСуд випустив з-під варти екс-нардепа Семенченка, підозрюваного у створенні ПВК

За його словами, він разом зі ще декількома ветеранами, які також співпрацювали з ГУР, орендували кілька таборів у Волинській області, а також "для передачі досвіду" зустрічалися з білоруськими патріотами, які приїздили для цього до України.

Після цього майже всіх цих патріотів у Білорусі арештовували за звинуваченням у тероризмі та збройних нападах.

Семенченко вважає, що дані про них Білорусі зливали українські спецслужби.

На його думку, справа проти нього та інших ветеранів "Батальйону "Донбас" сфабрикована.

"Нас допитують не у справі, в якій я підозрюваний, а за дорученням КДБ Білорусі. Фактично, з нашою допомогою намагаються допомогти Лукашенку сфабрикувати справи та отримати докази проти арештованих білорусів", - додав він.

Читайте такожСуд випустив з-під варти екс-нардепа Семенченка, підозрюваного у створенні ПВК

Справа Семена Семенченка - що відомо

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн.

30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року.

У заяві СБУ сказано, що Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи