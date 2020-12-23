Політик також розраховує, що Україна почне рухатися до відмови від зовнішнього управління.

Зміна прем'єр-міністра України може відбутися в лютому-березні майбутнього року. Такий прогноз в ефірі телеканалу "Наш" зробив народний депутат Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу").

"Голосування за зміну прем'єр-міністра має пройти якомога раніше, думаю, це відбудеться в лютому або в березні. Владі невідкладно потрібно прийняти рішення, які назріли і від яких вже не можна ухилятися. Адже люди чітко розуміють, що грошей стає менше, а тарифи – вищі. Розчарування зростає, і це призведе до подальшого падіння політичних рейтингів нашої партії. Тому нам необхідно приймати конкретні рішення", - розповів нардеп.

Політик також розраховує, що Україна почне рухатися до відмови від зовнішнього управління.

"Така система виснажує наші ресурси, фактично знищуючи можливість для відновлення економіки. Запобігти цьому можливо тільки приймаючи рішення в інтересах українського народу", - підкреслив Дубинський.

За його словами, фракція на прикладі зі спробою звільнення міністра екології Романа Абрамовського показала, що голосування "наосліп" просто на прохання уряду вже не буде.

"Адже Абрамовський показав себе якісним державним менеджером і тому залишився на місці, незважаючи на спроби прем'єра його звільнити", – пояснив нардеп.

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Автор: УНІАН