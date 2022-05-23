Незабаром буде підписана угода між Україною та німецькою воєнною промисловістю.

До кінця літа 2022 року в Україну надійдуть ще 30 німецьких зеніток Gepard.

Про це пише Spiegel.

Після оголошеного раніше рішення передати 15 установок Gepard до середини липня, решта має бути доставлена ​​промисловістю до кінця серпня, заявив у понеділок у Берліні речник Міністерства оборони Німеччини.

Незабаром буде підписана угода між Україною та німецькою воєнною промисловістю. У Бундесвері наголосили, що українських військових візьмуть на навчання та нададуть тренувальні полігони.

Раніше УНІАН робив огляд Gepard.

Воєнна допомога від Німеччини: головне

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію уряду Німеччини щодо війни Росії проти України. Німеччина "занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції", вважає він.

Німеччина вирішила передати Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські боєприпаси та засоби перехоплення.

УНІАН деталізував список від Олафа Шольца.

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