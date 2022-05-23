До кінця літа 2022 року в Україну надійдуть ще 30 німецьких зеніток Gepard.
Про це пише Spiegel.
Після оголошеного раніше рішення передати 15 установок Gepard до середини липня, решта має бути доставлена промисловістю до кінця серпня, заявив у понеділок у Берліні речник Міністерства оборони Німеччини.
Незабаром буде підписана угода між Україною та німецькою воєнною промисловістю. У Бундесвері наголосили, що українських військових візьмуть на навчання та нададуть тренувальні полігони.
Раніше УНІАН робив огляд Gepard.
Воєнна допомога від Німеччини: головне
- Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію уряду Німеччини щодо війни Росії проти України. Німеччина "занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції", вважає він.
- Німеччина вирішила передати Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські боєприпаси та засоби перехоплення.
- УНІАН деталізував список від Олафа Шольца.