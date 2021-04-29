За словами екс-посла, чим рішучішою буде реакція на російські провокації, тим менша вірогідність нових провокацій у майбутньому.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст закликав західних союзників заборонити російським кораблям заходити в американські та європейські порти у відповідь на закриття Москвою Керченської протоки.

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«Сполучені Штати і наші партнери по Євросоюзу, а також Великобританія і Канада повинні діяти спільно, змусивши Москву заплатити ціну за нинішню ескалацію в Чорному та Азовському морях. Цією ціною могла б бути заборона російським кораблям заходити в порти США та Європи», - сказав Гербст.

«Давайте покажемо Москві, що тільки через те що вона послабила загрозу нового вторгнення, їй не минеться безкарно той новий рівень пресингу, який вона зараз чинить на Україну на морі», - сказав екс-посол.

За його словами, чим рішучішою буде реакція на російські провокації й агресію, тим менша вірогідність нових провокацій у майбутньому, передає Голос Америки.

Зкриття Росією частини акваторій Чорного моря

Російська Федерація оголосила, що з кінця квітня по жовтень 2021 року закриває частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ України, такі дії РФ є грубим порушенням права на свободу судноплавства, а також черговою спробою узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

МЗС висловило протест у зв’язку з цими діями Російської Федерації та закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора.

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Автор: Ірина Погоріла