Верховна Рада проголосувала за цей закон 4 грудня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що повертає відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях державних службовців.

Про це ввечері в середу повідомила прес-служба Офісу президента.

Документом передбачено повернення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного суду. Для цього вносяться зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про запобігання корупції".

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"Підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

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27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

4 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№4460-д).

Законом Кримінальний кодекс доповнюється статтею 366-2 "Декларування недостовірної інформації". Встановлюється, що умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, - карається штрафом від 2 тис. 500 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42 тис. 500 до 51 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Юрій Годован