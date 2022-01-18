Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав далеким від реальності сценарій окупації України Росією.
Турецький президент зазначив, що Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. "Для прийняття подібного кроку в Москві повинні проаналізувати ситуацію в світі і всередині країни", - сказав Ердоган, передає Анадолу.
Президент Туреччини також повідомив, що обговорить ситуацію в Україні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який напередодні перебував з візитом у Києві.
"Я поговорю з Ільхамом Алієвим. Безумовно, важливо обговорити ці питання з (президентом Росії Володимиром) Путіним. Тому що ці регіони більше не можуть миритися з війною. Це неправильно. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного", - сказав Ердоган.
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Президент Туреччини підкреслив, що в сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного. "Наприклад, які кроки зробила Росія в Україні, в Криму? Вона вторглася в Крим. В ході кожної бесіди з Путіним я заявляю, що Туреччина проти окупації Криму. Цю ж позицію доводить до російської сторони зовнішньополітичне відомство Туреччини. Тобто позиція Туреччини з цього питання однозначна", - сказав Ердоган.
"Я окупую чиїсь землі, займу їх - такі речі розходяться з логікою", - зазначив турецький лідер, передає hurriyet.com.tr.
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ і Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.
Також у грудні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що Ердоган на початку 2022 року приїде з візитом в Україну.