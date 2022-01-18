Президент Туреччини підкреслив, що в сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав далеким від реальності сценарій окупації України Росією.

Турецький президент зазначив, що Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. "Для прийняття подібного кроку в Москві повинні проаналізувати ситуацію в світі і всередині країни", - сказав Ердоган, передає Анадолу.

Президент Туреччини також повідомив, що обговорить ситуацію в Україні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який напередодні перебував з візитом у Києві.

"Я поговорю з Ільхамом Алієвим. Безумовно, важливо обговорити ці питання з (президентом Росії Володимиром) Путіним. Тому що ці регіони більше не можуть миритися з війною. Це неправильно. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного", - сказав Ердоган.

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Президент Туреччини підкреслив, що в сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного. "Наприклад, які кроки зробила Росія в Україні, в Криму? Вона вторглася в Крим. В ході кожної бесіди з Путіним я заявляю, що Туреччина проти окупації Криму. Цю ж позицію доводить до російської сторони зовнішньополітичне відомство Туреччини. Тобто позиція Туреччини з цього питання однозначна", - сказав Ердоган.

"Я окупую чиїсь землі, займу їх - такі речі розходяться з логікою", - зазначив турецький лідер, передає hurriyet.com.tr.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ і Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

Також у грудні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що Ердоган на початку 2022 року приїде з візитом в Україну.