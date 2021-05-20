Підписана у Києві Спільна заява Зеленського і Каллас стала четвертим документом, який засвідчив підтримку з боку держав – членів ЄС європейських перспектив України.

Естонія стала четвертою державою – членом Європейського Союзу, яка задекларувала намір підтримати Україну в набутті повноправного членства в ЄС.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи підписання Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас Спільної заяви щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці, повідомляє прес-служба ОП.

«У документі зазначено, що Естонія послідовно підтримувала курс на європейську інтеграцію України, вона підтримує реформи, які Україна здійснює на цьому шляху, вона готова допомагати Україні у виконанні критеріїв членства. Як результат – Естонія на сьогодні чітко зафіксувала, що бачить Україну у Європейському Союзі, і коли Україна буде готова подати заявку на членство, Естонія, безумовно, підтримуватиме таку заявку», – зазначив він.

За словами Жовкви, підписаний сьогодні у Києві документ став четвертим, який засвідчив підтримку з боку держав – членів ЄС європейських перспектив України. Раніше аналогічні документи підписали представники Литви, Латвії та Польщі.

Він також зазначив, що у Спільній заяві, яку сьогодні підписали Володимир Зеленський і Кая Каллас, Естонія засвідчила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також важливість співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес, зокрема у сфері діджиталізації.

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Що цьому передувало

19 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонської Республіки Кая Каллас підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці, в якій окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства.

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Автор: Тамара Отовська