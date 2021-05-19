Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.
"За результатами переговорів президент України та прем'єр-міністр Естонської Республіки підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства", - повідомили в Офісі президента України.
Каллас прибула до України з офіційним візитом та відвідала Донбас, зокрема, побувала на КПВВ "Станиця Луганська" і "Щастя".
Під час зустрічі з нею Зеленський, за інформацією ОП, відзначив готовність естонської сторони долучитися до співпраці у межах саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня 2021 року.
Читайте такожОфіс президента про організацію зустрічі Зеленського та Путіна: робота триває"Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках - це Європейський Союз, НАТО, ООН", - цитує естонську прем'єрку Офіс Зеленського.
Вступ України до Європейського союзу
- Влітку 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже є частиною європейської сім'ї, а євроінтеграція - це основне прагнення українського народу.
- Про вступ України до ЄС неодноразово говорив й п'ятий президент України Петро Порошенко. Зокрема, він заявляв, що Україна подасть заявку на вступ у 2024 році.
- 15 квітня 2021 року президент Зеленський заявив, що настав час для отримання Україною "конкретних пропозицій" щодо Плану дій членства у НАТО та плану вступу до Євросоюзу.
- У квітні під час свого візиту до Франції Зеленський запропонував підписати декларацію щодо підтримки вступу України до Євросоюзу президенту Еммануелю Макрону. Тоді президент України розповів, що кілька країн вже підписали цю декларацію.
- Згодом стало відомо, що декларацію підписали вже три країни.
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