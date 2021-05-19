Президент Зеленський і прем'єр-міністр Каллас підписали відповідний документ.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

"За результатами переговорів президент України та прем'єр-міністр Естонської Республіки підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства", - повідомили в Офісі президента України.

Каллас прибула до України з офіційним візитом та відвідала Донбас, зокрема, побувала на КПВВ "Станиця Луганська" і "Щастя".

Під час зустрічі з нею Зеленський, за інформацією ОП, відзначив готовність естонської сторони долучитися до співпраці у межах саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня 2021 року.

Читайте такожОфіс президента про організацію зустрічі Зеленського та Путіна: робота триває"Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках - це Європейський Союз, НАТО, ООН", - цитує естонську прем'єрку Офіс Зеленського.

Вступ України до Європейського союзу

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Автор: Катерина Комолова