За словами президента, словацький прем'єр не розуміє, що таке війна.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо грається у дуже небезпечні речі. Про це глава держави сказав в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави.

Зеленський відреагував на поточну позицію словацької влади.

"Я вважаю, що найбільший виклик у тому, що політичні люди не розуміють до кінця, що таке війна. І вони використовують просто кон'юнктурнуатмосферу в тому чи іншому суспільстві, і якщо зараз дуже популярно говорити - що так, треба з росіянами дружити і тощо, і треба їм усе віддати, і не треба Україні допомагати зброєю, і треба ці ланцюжки допомоги зупинити... Це така політична кон'юнктура у Словаччині. Це не про людей, або не про всіх людей. У них є різні думки у Словаччині. Але керівництво Словаччини грається в дуже небезпечні речі", - наголосив Зеленський.

Зокрема, за словами президента, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо "у це грається, допоки війна не прийшла у його дім", і він цього не розуміє.

"Я вважаю, що зло повинне бути покаране", - відзначив Зеленський.

Також президент України пригадав, як проводив розмову з Фіцо у присутності інших лідерів Євросоюзу.

"Я йому сказав, що не можна пробачати вбивцям. І я вважаю, що це повинна бути спільна позиція", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що у Словаччині було скоєно замах на Фіцо.

"У вас стріляли. І чому ви не пробачили? Чому ви заарештували цю людину, яка стріляла у вас, яка вас поранила? Я йому це нагадав і сказав: ми всі, незважаючи на вашу позицію, всі засудили такі кроки, бо стріляли просто у живу людину. Це злочин. Я не про причини. Це злочин - стріляти, вбивати, різати, грабувати тощо. І тому, Путін такий самий. Він стріляє у живих людей. Так, чужими руками", - наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку, президент України вважає, що у Словаччині відбувається політична гра і озвучується дуже небезпечна риторика.

Позиція Фіцо щодо України

Як повідомляв УНІАН, Зеленський відповів прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч, щоб обговорити зупинку транзиту російського газу через нашу країну. Глава держави запросив словацького прем'єра до Києва.

У грудні Зеленський заявив, що Україна не дозволить транзит російського газу через свою територію, щоб не давати можливості Кремлю заробляти на війні.

Водночас, Фіцо знову пригрозив Україні "жорсткими заходами" через припинення транзиту газу з РФ.

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