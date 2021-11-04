Очільник МЗС України назвав корабель Штатів додатковими тоннами дипломатії.

У Чорне море увійшов флагман Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки – корабель Mount Whitney.

Про це повідомили у прес-службі Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

"Корабель Військово-морських сил США USS Mount Whitney (LCC-20) сьогодні зайшов у Чорне море з метою проведення звичайних морських операцій з нашими союзниками й партнерами НАТО у регіоні. Сила заради миру, сильніші разом", – наголошується у повідомленні.

Читайте також"Можемо подивитися в приціл": Путін відреагував на появу військового корабля США в Чорному моріСвоєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter привітав входження флагману американського флоту у Чорне море.

"Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті", – наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що військові американські кораблі стягують у Чорне море для навчань з партнерами з Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Нагадаємо, у 2014 році Росія захопила український Крим, який омиває Чорне море, а також почала розхитувати ситуацію на частині Донбасу. Російська влада підтримала бойовиків, які створили так звані "ЛНР" і "ДНР".

Країни-члени Альянсу і Європейського Союзу виступили проти агресії РФ й почали надавати підтримку українській владі. У Чорне море вже не раз заходили кораблі НАТО.

Автор: Віталій Саєнко