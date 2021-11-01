Кораблі проведуть спільні операції з силами НАТО.

Військові кораблі США стягуються в Чорне море. Судна проведуть спільні навчання з партнерами по Північноатлантичному альянсу.

Про це повідомляється в Twitter Шостого флоту американських військово-морських сил.

"Флагманський корабель Шостого флоту Mount Whitney почав свій перехід в північному напрямку в Чорне море для проведення операцій з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні", - зазначено в повідомленні.

Читайте такожБомбардувальники США можуть знищити флот Росії-ForbesЯк раніше повідомляв УНІАН, 30 жовтня у Чорне море зайшов ракетний есмінець USS Porter.

"USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ в Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками і партнерами по НАТО в регіоні!",- йдеться в повідомленні.

Як тільки корабель увійшов в акваторію Чорного моря російські військові стали стежити за ним.

Востаннє есмінець ВМС США USS Porter входив у Чорне море 28 січня 2021 року для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі і тренувань з союзниками і партнерами в регіоні.

Торік USS Porter брав участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2020 під егідою України та США.

Автор: Анастасія Горбачова