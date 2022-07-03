Вона наголосила, що світ не може дозволити собі ще одну Мінську угоду.

Невдало складена мирна угода між Україною і Росією дозволить російському диктатору Володимиру Путіну перегрупувати свої сили і знову перейти в наступ.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, повідомляє Journal du Dimanche.

"Україні потрібна чітка перемога", - заявила Трасс.

Вона наголосила, що світ не може дозволити собі ще одну Мінську угоду.

"Путін поводиться як жахливий диктатор... Ми всі знаємо, що погано складена мирна угода дозволить Путіну перегрупувати свої сили і знову перейти в наступ", - заявила вона, відповідаючи на питання чи може Європа ще раз зіткнутися з компромісною угодою, подібною до "Мюнхена".

"Ми хочемо, щоб у цей вирішальний період війни до київської влади надійшла максимальна військова допомога, як у техніці, так і в підготовці, щоб українська армія могла вести контрнаступ проти Росії", - сказала міністр.

Також Трасс розповіла про збільшення витрат на оборону у самій Британії.

"Ми повинні збільшити виробництво військової техніки. Це те, про що нещодавно нагадав виробникам галузі наш міністр оборони. Війна в Україні похитнула нашу безпеку в Європі та зробила світ небезпечнішим, що сприяло зростанню потреби в озброєнні в усіх куточках планети. Наприклад, Британія уклала виробничі партнерства з Польщею, Індією та Австралією. Ця війна в Україні має бути якомога коротшою, але ми повинні бути готові до того, що вона буде довгою. Саме тому цього тижня було життєво важливо, щоб союзники по НАТО взяли на себе зобов’язання надавати Києву довгострокову військову підтримку", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Ліз Трасс заявила, що Путін повинен зазнати в Україні остаточної поразки, Росія повинна бути стримана, і така агресія більше ніколи не повинна повторитися.

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