Він зазначив, що в парламенті очікували на присутність Авакова.

Перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявляє, що це вибір Арсена Авакова - не з’явитися сьогодні в сесійній залі під час розгляду питання про його звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив: “Ми очікували. Це його вибір. Він може такий вибір робити. Я думаю, що він зрілий політик і буде далі свою політичну кар’єру вибудовувати”.

Як відомо, сьогодні Аваков був відсутній в сесійній залі під час розгляду питання про його звільнення.

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13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування за призначення Монастирського очікується у п’ятницю, 16 липня.

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Автор: Надя Пришляк