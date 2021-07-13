За попередніми даними, фракція підтримала пропозицію Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" запропонував призначити на посаду міністра внутрішніх справ народного депутата Дениса Монастирського. Фракція пропозицію підтримала.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат від СН Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, заява чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про звільнення вже надійшла до Верховної Ради.

"В четвер планується голосування за відставку Авакова. Президент висунув кандидатуру народного депутата Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ", - написала вона.

Цю інформацію підтверджує ще один "Слуга народу" Олександр Качура. За його словами, на засіданні присутній і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

ЗМІ тим часом повідомляють, що фракція підтримала пропозицію Зеленського. Як повідомив о 19:59 екс-нардеп Сергій Лещенко, зустріч президента Зеленського з фракцією "Слуга народу" закінчена, інші кадрові питання не обговорювалися.

Зазначимо, відповідно до конституції України президент не має права вносити кандидатури міністрів. Відповідні повноваження має лише прем'єр-міністр.

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Денис Монастирський - хто такий

Монастирський викладав в Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. З 2015 по 2017 рік обіймав посаду юриста в компанії ТОВ "Лігал Консалтинг".

Був помічником народного депутата Антона Геращенка за часів Верховної Ради восьмого скликання. Сьогодні Геращенко є заступником Авакова.

У 2019 році обрався до Верховної Ради від "Слуги народу". На момент виборів був експертом з питань реформування правоохоронної і судової систем Аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

Відставка Авакова

Нагадаємо, Арсен Аваков сьогодні подав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. Про це повідомила прес-служба МВС.

"Спасибі команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцерові, рядовому і службовцю. Маю честь!" - прокоментував Аваков.

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Автор: Дмитро Захаров