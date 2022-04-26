Заява Остіна відповідає давній меті адміністрації - не допустити, щоб Москва поглинула Україну, заявили в Білому домі.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США хочуть бачити Росію ослабленою.

Як пише CNN, про це він заявив на прес-конференції в Польщі після візиту до Києва.

"Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена до такої міри, щоб вона не могла робити те, що вона зробила під час вторгнення в Україну", - сказав він.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі пізніше пояснила заяву глави Пентагону. За її словами, заява Остіна відповідає давній меті адміністрації - не допустити, щоб Москва поглинула Україну.

"Я б сказала, що це узгоджується з нашою точкою зору. Точкою зору президента і точкою зору Остіна про те, що ми збираємося зробити все можливе, щоб перешкодити прагненню президента Путіна підпорядкувати собі Україну, захопити її територіальну цілісність і суверенітет. Два місяці тому у нього були прагнення вийти за рамки цього", - сказала вона.

Нагадаємо, після візиту глава Пентагону також заявив, що в США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії. Все, що для цього необхідно - правильне обладнання та належна підтримка.

Як писав УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін 24 квітня провели тригодинну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Це перший візит американських чиновників в Україну з початку повномасштабної війни з Росією.

Візит не афішували. На прес-конференції в суботу Зеленський сказав, що в Україну приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін, але офіційні представники США відмовлялися від будь-яких коментарів з приводу заяви Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: