Голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник відзвітував про результати боротьби з незаконним обігом паливно-мастильних матеріалів з початку 2021 року.

Так, за підсумками чотирьох місяців 2021 року співробітники ДФС вилучили з незаконного обігу в рамках кримінальних та адміністративних проваджень нафтопродуктів на суму 1,1 млрд грн, а також припинили діяльність 10 незаконних виробництв пального та понад 240 нелегальних АЗС. Про це Мельник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Мельник зазначив, що спроби відвернути увагу його відомства від боротьби з тіньовим сектором економіки шляхом замовних критичних матеріалів у ЗМІ, успіхом не увінчаються.

“Я звик до замовних статей у ЗМІ, коли починаєш демонструвати результати - критикують. Спроби відвернути від основної роботи - забезпечення економічної безпеки країни - не пройдуть!

Цікаво, що саме під час активної фази боротьби з тіньовим сектором економіки нас дорікають “швидше, швидше!”. Може, це для того, щоб постраждала якість, а винні потім легше отримали виправдувальний вирок у судах? Ні. Нам треба, щоб винні сиділи за ґратами, а не вкотре уникали покарання. Тому ми будемо збирати докази так, щоб всі сіли - а не так, щоб написати переможну статтю в ЗМІ або пост у Фейсбуці.

Для мене важливий результат-злодій повинен сидіти у в'язниці. Крапка", - вказує Мельник.

Раніше повідомлялося, що американсько-українська ділова рада (USUBC), що об'єднує понад 200 комерційних компаній, підтримала створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом при ДФС. Офіс запрацював на початку квітня.

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Автор: Григорій Бондар