За словами Дубінського, такий вчинок буде складно пояснити виборцям.

Народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що його колега у парламенті, вагітна голова фракції "Голос" Олександра Устінова полетіла до Сполучених Штатів Америки, щоб там народити дитину.

Про це Дубінський написав у своєму Telegram-каналі.

"Головний комунікатор з Банкової Устинова таємно полетіла народжувати до Америки, це щонайменше 4 місяці", - повідомив Дубінський.

Він додав, що такий вчинок буде складно пояснити виборцям, тим паче на фоні напруженої ситуації на кордоні з Росією.

Олександра Устінова заміжня. Для 37-річної депутатки це буде перша дитина.

Нагадаємо, про обрання Устінової головою фракції "Голосу" оголосили 17 грудня минулого року. Її заступницею стала Юлія Клименко.

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