Корнієнко в сесійній залі оголосив про обрання нової голови фракції "Голосу", колишній очільник не згодний з таким рішенням.

Під час позачергового засідання парламенту в п'ятницю, 17 грудня, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оголосив про обрання голови фракції "Голосу" та її заступниці.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

"Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді... Заступником голови депутатської фракції політичної партії "Голос" обрано Клименко Юлію", - сказав Корнієнко.

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"На жаль, його прикривав його друг, його колега Дмитро Разумков (тодішній голова ВР - ред.) і не хотів зачитувати це (рішення 11 депутатів з фракції - ред.) з трибуни парламенту", - казала вона.

Тоді Железняк переконував, що він залишається головою фракції. У заяві партії "Голос", яку було оприлюднено на її офіційному сайті, зазначали, що спроби відсторонити Железняка від посади голови фракції "Голос" не мають юридичної сили. Також 22 жовтня Корнієнко повідомив, що в керівництві парламенту ще з'ясовують, хто юридично є головою фракції "Голос".

Реакція Железняка на оголошення про зміну керівництва фракції "Голос"

17 грудня Ярослав Железняк з оказією пройшов на прес-конференцію голови Верховної Ради України Руслан Стефанчука, щоб з'ясувати ситуацію зі зміною керівництва фракції "Голос".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, спершу він ставив запитання без мікрофону. Прес-секретарка Стефанчука, звертаючись до Железняка, зазначила, що це прес-конференція і запитання тут ставлять журналісти. Але Железняк продовжував говорити, тоді йому надали мікрофон.

Железняк почав з'ясовувати, чому Стефанчук був відсутній на позачерговому засіданні ВР сьогодні. Він цікавився, чому засідання не було закрито після розгляду питань порядку денного, а натомість перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко нібито без документів і за "вказівкою голови Офісу президента Андрія Єрмака" зачитав повідомлення про зміну керівництва фракції.

Железняк вважає, що це була помста тій частині фракції "Голос", яка не голосувала "за ганебні закони" "слуг" та захищала Дмитра Разумкова.

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Железняк також переконував, що в Апараті ВРУ не було жодних документів. зокрема, зареєстрованої сьогодні ухвали Окружного адміністративного суду з приводу ситуації у фракції.

Стефанчук у відповідь зазначив:

"Ні для кого не буде секретом, що стільки скільки зробив для примирення вашої фракції я... Мабуть, навряд чи хто може зі мною конкурувати".

Стефанчук наголосив, що ця ситуація - "питання фракції", та закликав не виносити конфлікт у парламент. Він також запропонував Железняку зустрітися пізніше в п'ятницю для обговорення цієї ситуації.

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Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська