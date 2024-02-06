Очільника СБУ викликали до українського парламенту через обвинувачення, яке висунув керівник проекту розслідувань Bihus.Info Денис Бігус.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк визнав "прокол" у скандалі з прослуховуванням журналістів Bihus.Info: відповідне звинувачення виснув Денис Бігус - керівник проекту журналістських розслідувань видання.

За словами Малюка, не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби, а за будь-які незаконні дії має бути покарання.

"На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів", - зазначає керівник СБУ.

Малюк зазначає, що за таких обставин викликають обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. Він визнає, що вони були неприпустимими і вже призвели до низки кадрових рішень. Зокрема, президент України ще 31 січня направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ та підписав відповідний указ.

Малюк запевняє, що як керівник СБУ зробить все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Зазначає, що свобода слова і незалежність медіа для нього "віднині це надпріоритет". Він підкреслює, що цим Україна відрізняється від авторитарної Росії.

Малюк нагадав, що СБУ проводить унікальні спецоперації, які без перебільшення змінюють картину війни, зокрема, підриви не лише Кримського мосту, але й багатьох військових об’єктів углибині РФ.

"Бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту. Вони знищили російської бронетехніки більш ніж на 1 млрд доларів і серед них - понад 500 танків. Ми активно працюємо і використовуючи БПЛА. Тож серед наших цілей системи ППО та військові об’єкти в окупованому Криму. Наші унікальні розробки морських дронів "Sea baby" та "Мамай" змінили розташування сил на Чорному морі. Зокрема, вразили 8 кораблів Чорноморського флоту Росії", - зазначив він.

За його словами, надважливими були нещодавні спецоперації СБУ на трьох російських нафтопереробних заводах - у Волгограді, Туапсе та Ленінградській області, що призвело до скорочення на третину російського експорту нафтопродуктів.

Також стараннями СБУ було викрито 47 агентурних мереж РФ.

Прослуховування журналістів "Bihus.Info" - деталі скандалу

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за те, щоб запросити голову Служби безпеки України з питання прослуховування журналістів "Bihus.Info". Це рішення підтримало 159 народних депутатів (при необхідних мінімум 150).

Як відомо, керівник проекту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус заявив, що за його командою стежив Департамент захисту національної державності СБУ. За його словами, 30 людей з цього департаменту встановили камери в готельні номери й навіть у лазню, де відпочивали працівники проекту. Там відбувалася корпоративна вечірка.

Пізніше в Інтернеті з’явилися відео, де "злито" прослуховування розмов журналістів та працівників "Bihus.Info", а також показано відео вживання ними наркотичних засобів.

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