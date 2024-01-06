Також нове звання присвоєно заступнику Малюка.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк та його заступник отримали нові військові звання. Відповідні накази підписав лідер держави Зеленський від 6 січня.

Документи опубліковані на сайті Офісу президента. Йдеться про указ №3/2024 щодо Малюка - він став генерал-лейтенантом.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу - голові Служби безпеки України", - йдеться у його тексті.

Аналогічним указом №4/2024 заступник Малюка (Поклад Олександр Валентинович) став генерал-майором.

Зеленський дав Джемілєву звання Героя України

13 листопада президент України також відзначив заслуги лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва званням Героя України. За захист української свободи його нагородили у день 80-річчя.

Як відомо, проти Джемілєв Росія сфабрикувала чимало кримінальних справ. Ця доля спіткає багатьох представників кримськотатарського народу, які зазнають утисків з боку окупантів у Криму.

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