Щомісяця реєстр лудоманів в Україні поповнюється в середньому на 760 осіб.

З початку 2024 року кілкість українців, що страждають на гральну залежність, зросла вдвічі. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Зазначається, що Реєстр лудоманів нині налічує 7 874 особи. При цьому 4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців 2024 року - це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом.

"Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб. Рекордним виявився квітень 2024 року, коли до Реєстру було включено 1 041 людину. Загалом за три роки існування переліку до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю, 94% з яких — за останні 1,5 роки", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Гральний бізнес в Україні - останні новини

Верховна Рада готує новий закон про азартні ігри. Нардепи скаржаться, що раніше реалізована легалізація грального бізнесу відбулася "через одне місце".

Документ, зокрема, пропонує ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, створити жорсткіші обмеження по рекламі та прибрати "будь-які згадки військових, щоб не маніпулювали цим у рекламі".

Також УНІАН повідомляв, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький заявив, що тиск на нього пов’язаний із розслідуванням справ щодо грального бізнесу.

Вас також можуть зацікавити новини: