Червоненко голосно кричав на працівників заправки, бо був обурений, що йому можуть заправити автомобіль лише за літражем, а не до повного бака.

Колишнього міністра транспорту та зв'язку Євгена Червоненка помітили в Івано-Франківській області. На заправці в Яремче 62-річний одіозний політик влаштував скандал.

Червоненко хизувався, що у нього буцімто є документи від Збройних сил України. Про це повідомив активіст та блогер Сергій Стерненко у себе в телеграм-каналі.

"Відомий проросійський колаборант Євген Червоненко вчора був помічений на одній АЗС у Яремчі Івано-Франківської області", – йдеться в дописі.

Червоненко голосно кричав на працівників заправки, бо був обурений, що йому можуть заправити автомобіль лише за літражем, а не до повного бака. Він стверджував, що оскільки має документи від ЗСУ, йому потрібен тільки повний бак.

Стерненко цікавиться: чому Червоненко, який возвеличував російську армію і стверджував, що битиме кожного, хто спробує зняти з його авто російський прапор, досі на волі?

"Яким боком це проросійське опудало у ЗСУ і які бойові завдання він виконував на Івано-Франківщині?", – додав активіст.

Раніше на телебаченні Червоненко часто вступав у гнівні словесні перепалки.

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