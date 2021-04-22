Резніков закликав українців "займатися мирним життям".

Війни між Україною і Росією не буде, вважає віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

Про це він заявив на брифінгу в Миколаєві, пишуть "Никвести".

За словами чиновника, в українців зараз "городи за графіком".

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"Напевно, є напруга в суспільстві і дуже часто мене запитують, чи буде війна чи не буде, враховуючи скупчення російських військ уздовж наших кордонів, окупованого Криму і лінії зіткнення. Я вам скажу так - я дуже позитивно налаштована людина, війни не буде і її не повинно бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз, вибачте, городи за графіком. І потрібно займатися мирним життям для кожного, хто живе в Україні. І сподіваюся, такі ж настрої у росіян", - заявив він.

Резніков також зазначив, що не чекав відповіді від Путіна на пропозицію Зеленського про зустріч на Донбасі.

"Тому ще раз повторюю - війни не буде. Це головне. Ідіть копайте городи, святкуйте Великдень, займайтеся мирним життям", - сказав він.

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Автор: Юрій Годован