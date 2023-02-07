18 січня 2023 року колишній міністр МВС Денис Монастирський трагічно розбився на вертольоті в Броварах.

Верховній Раді України рекомендували призначити на посаду нового глави МВС Ігоря Клименка. Раніше на нього поклали обов'язки міністра після смерті колишнього очільника відомства Дениса Монастирського.

Відповідне рішення виніс комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, зазначив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

"Правоохоронний комітет рекомендував Верховній Раді призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ", - написав він.

Трагедія в Броварах

18 січня 2023 року в Броварах Київської області сталася авіакатастрофа з вертольотом ДСНС.

На його борту перебував колишній глава МВС Денис Монастирський зі своєю командою. Загинули дев'ять членів екіпажу, серед яких також були заступник міністра Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Наразі експерти говорять про декілька можливих причин катастрофи.

У цей день уряд поклало виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Через трагедію в Україні керівникам МВС заборонили літати на вертольотах. Тепер їм дозволено пересуватися лише автомобільним транспортом.

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