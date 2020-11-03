Сам Кива неодноразово ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

Депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива неадекватно відреагував на запитання журналістки Bihus.info про скасування Конституційним судом низки антикорупційних норм.

Інцидент стався під будівлею Ради.

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У Киви поцікавилися, як той відсвяткував скандальне рішення КСУ, оскільки депутат був одним з авторів позову. На що нардеп обізвав керівника проекту Дениса Бігуса й почав активно розмахувати руками.

«Він корупціонер і пед*раст, який обкрадає державу, не виплачуючи податки, приховуючи доходи. І вашому керівнику місце у в’язниці», – заявив Кива.

Журналістка, своєю чергою, попросила Киву не висловлюватися нецензурно й пояснити, про які податки й доходи йде мова. Проте він не відповів й продовжував звинувачувати розслідувачів у «злочинах». На зауваження, що саме Киві місце у в’язниці, той відрізав, що це визначить закон.

Ілля Кива разом зі своїми однопартійцями «Опозиційної платформи – За життя» наполягав на скасуванні кримінальної відповідальності за недостовірне електронне декларування.

Конституційний суд у жовтні перейшов на бік депутатів й ухвалив рішення на їхню користь. Це спричинило скандал як всередині країни, так і за її межами. За словами експертів, рішення суддів ставить під загрозу відносини країни з Європою і фактично блокує антикорупційну реформу.

Сам Кива неодноразово ставав фігурантом розслідувань Bihus.info. Серед останніх гучних сюжетів довкола статків депутата – жомова яма та нерухомість в Києві.

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Автор: Яна Ставська