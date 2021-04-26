За даними ЗМІ, "за" виступили всі члени наукової ради.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива успішно захистив дисертацію і отримав науковий ступінь, ставши кандидатом наук з державного управління.

Про це повідомляє «Страна»

За їхніми даними, "за" виступили всі члени наукової ради.

Тема наукової роботи нардепа пов'язана з механізмами впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України).

Народний обранець захищався в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України Міністерства соцполітики України.

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Науковим керівником Ківи значиться Володимир Гурковський - доктор наук з держуправління, професор, а також перший заступник директора "Центру досліджень проблем публічного управління".

На запитання журналістів про те, ким є люди в чорному одязі, які не давали журналістам підійти до Іллі Киви, нардеп відповів, що "це, напевно, аспіранти або студенти».

Наукова кар'єра Іллі Киви

24 березня стало відомо, що Ілля Кива претендує на науковий ступінь кандидата наук. Депутат стверджує, що писав дисертацію п’ять років.

За даними руху Чесно, Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «право».

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація «технік-механік»).

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Автор: Денис Прядко