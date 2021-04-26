Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива успішно захистив дисертацію і отримав науковий ступінь, ставши кандидатом наук з державного управління.
Про це повідомляє «Страна»
За їхніми даними, "за" виступили всі члени наукової ради.
Тема наукової роботи нардепа пов'язана з механізмами впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України).
Народний обранець захищався в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України Міністерства соцполітики України.
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Науковим керівником Ківи значиться Володимир Гурковський - доктор наук з держуправління, професор, а також перший заступник директора "Центру досліджень проблем публічного управління".
На запитання журналістів про те, ким є люди в чорному одязі, які не давали журналістам підійти до Іллі Киви, нардеп відповів, що "це, напевно, аспіранти або студенти».
Наукова кар'єра Іллі Киви
- 24 березня стало відомо, що Ілля Кива претендує на науковий ступінь кандидата наук. Депутат стверджує, що писав дисертацію п’ять років.
- За даними руху Чесно, Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «право».
- Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація «технік-механік»).
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