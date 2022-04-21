Відомо, що у іспанського прем'єра запланована зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Щойно приїхав до Києва. Україна має підтримку, солідарність і відданість Іспанії", - написав Санчес в "Твіттері".

Разом з главою уряду Іспанії до Києва прибуває і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Після закінчення зустрічі із Зеленським прем'єри двох країн виступлять перед ЗМІ.

Про те, що іспанський прем'єр зібрався в Україну стало відомо 19 квітня. Таким чином, Санчес став одним з численних європейських політиків, які в останні кілька тижнів активно відвідували Київ.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня президент України Володимир Зеленський закликав Іспанію підтримувати подальші санкції проти Росії. Президент зазначив, що знає, що багато іспанських компаній вже припинили фінансувати російську військову машину через податки.

Також на початку квітня до Львова прибув гуманітарний вантаж з Іспанії. Це були машини швидкої допомоги і тонни медикаментів. Іспанські бізнесмени, волонтери та медики зібрали допомогу на десятки тисяч євро і готові допомагати ще.

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