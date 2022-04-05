Він підкреслив, що Росія "не шукає миру всерйоз", і невідомо, скільки ще триватиме війна, доки світ нарешті зробить все необхідне для миру.

Президент України Володимир Зеленський закликав Іспанію підтримувати подальші санкції проти Росії.

Про це він сказав у своїй промові у Генеральних кортесах Іспанії, відеозапис якої розміщено в Telegram-каналі президента.

Зеленський наголосив, що війна в Україні продовжується, а Росія "не шукає миру всерйоз".

"А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись ця війна, поки світ нарешті зробить все, що необхідно для миру. Санкції потрібні дійсно потужні. Найпотужніші. Як можна допускати, щоб російські банки генерували прибутки, поки в українських містах російські військові катують до смерті звичайних цивільних людей? Як європейські компанії можуть торгувати в державі, яка свідомо знищує наш народ?", - наголосив він.

Президент зауважив, що знає, що багато іспанських компаній вже припинили фінансувати російську військову машину через податки.

"Але водночас я хочу звернутися до деяких компаній таких як "Максам", "Порселаноса", "Серкобе" та інших компаній - я думаю, ви їх знаєте краще за мене - прошу припинити бізнес з Росією", - закликав Зеленський.

Він також наголосив, що те, що пережили українські міста Буча, Бородянка та інші, - це воєнні злочини. "Злочини проти людяності. Без термінів давності. Це абсолютно чітка основа для того, щоб російські військові та командири були засуджені міжнародним судом. Як в цих умовах країни світу можуть вільно купувати російську нафту і допускати у свої порти російські кораблі?" - наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що зараз на території України вирішується не лише її доля, але й доля усього "європейського проекту" та його цінностей.

"Я вдячний вашій державі за підтримку спільних європейських рішень для миру. Але всім нам у Європі, всім нам у світі потрібно зробити ще більше для того, щоб Росія все ж таки почала шукати мир. Щоб Росія все ж таки почала поважати міжнародне право. Що для цього потрібно? Усі в Європі мають просто перестати боятись, перестати бути слабкими. Мають стати сильними. Ставити цінності і демократію вище, ніж ті погрози, що Росія поширює", - сказав він.

Президент також висловив упевненість, що страх - це не про іспанців. "Але я прошу вас зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху. Ви можете допомогти нам, допомогти миру. Дати нам зброю, яка нам необхідна... Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також - знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити", - закликав Зеленський.

Раніше Зеленський розповів на Радбезі ООН про звірства РФ та закликав примусити агресора до миру чи саморозпуститися.

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