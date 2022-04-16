Чоловіка повалили на підлогу і почали бити ногами.

В Іспанії троє росіян жорстоко побили бармена, який сказав "Слава Україні".

Про це пише La Vanguardia.

Інцидент стався в барі в Аліканте. Троє нетверезих чоловіків прийшли до закладу перед закриттям.

Бармен Руслан Повалій повідомив їм, що заклад закривається і попросив покинути приміщення. Вони, почувши його акцент, запитали, звідки він родом.

"Я відповів, що з України. І додав:" Слава Україні", - розповів чоловік журналістам.

Після цього росіяни почали жорстоко бити чоловіка на очах у власника бару і чотирьох відвідувачів. На початку бійки господиня і ще дві жінки намагалися розняти нападників, але без успіху.

Перед тим, як покинути заклад, один з нападників сильно вдарив українця ногою, коли той вже був у напівнепритомному стані і лежав на землі.

Бармен повідомив про побиття в цивільну гвардію, проводиться розслідування. За даними місцевих ЗМІ, у нього зафіксували забої і перелом носа.

Відзначається, що двоє з російських агресорів можуть бути братами з кримінальним минулим.

Раніше повідомлялося, що під Маріуполем після тортур окупантів помер 78-річний журналіст Євген Баль.

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