Голова уряду зазначив, що росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

Кабінет міністрів підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського запровадити з 1 липня візовий режим для російських громадян.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

"Остаточно розриваємо зв’язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - наголосив Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

Рішення набуває чинності з 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, глава держави запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. Йшлося про схвалення постанови "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

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