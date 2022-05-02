Тепер петицію мають направити на розгляд президента Володимира Зеленського.

Петиція про візовий режим з Росією набрала понад 25 тисяч голосів.

"Ввести візовий режим для громадян РФ, що намагаються заїхати на територію України", - йдеться в тексті петиції, розміщеній на сайті глави держави.

Тепер її мають направити на розгляд президента Володимира Зеленського.

Петиція була створена 11 лютого, її автором є Микита Мазура. На цей час вона набрала 25101 голос із 25 тис. необхідних.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення Росії, Зеленський розповів, чи розглядається можливість впровадження Україною візового режиму для громадян з Російської Федерації.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків реакції. Вони пов'язані з наступними кроками Російської Федерації", - сказав тоді президент.

А в листопаді минулого року Зеленський не дав чіткої відповіді, чи наполягатиме він на запровадженні візового режиму громадян Росії у відповідь на петицію щодо обмеження в’їзду для росіян в умовах агресії Росії на Донбасі та окупації Криму.

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