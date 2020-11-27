25 листопада Кабмін погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА та призначення на цю посаду Айни Тимчук.

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.

Відповідний указ № 522/2020 глава держави підписав 27 листопада, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час зустрічі в ОП Зеленський вручив Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді.

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Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку.

Що відомо про Айну Тимчук

Тимчук народилася 1973 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами", а у 2004 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю "Державне управління".

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Нагадаємо, 25 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА та призначення на цю посаду Тимчук.

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Автор: Олена Білик