У законопроекті пропонується ввести штрафи за порушення обов'язкової самоізоляції в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кабінет міністрів схвалив проект закону, яким вводяться штрафи за порушення порядку обов'язкової самоізоляції, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" схвалено під час засідання уряду.

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Рішення прийнято без обговорення.

"Порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, запроваджених у рішенні про встановлення карантину, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн, - УНІАН)", - йдеться в проекті закону.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет Міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Крім цього, уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

Хто підлягає самоізоляції в Україні

В Україні перелік осіб, які повинні піти на обов'язкову самоізоляцію або обсервацію, визначено в постанові Кабінету Міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року:

особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;

особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 у легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;

особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, крім таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою, а також низки винятків;

особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, крім таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою, і низки винятків;

особи з підтвердженим діагнозом COVID-19, виписані із закладу охорони здоров’я, до моменту одужання відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

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Автор: Леся Лещенко