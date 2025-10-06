З ініціативою виступив нардеп від "Слуги народу".

У Верховній Раді запропонували додати на українські банкноти напис "Ми віримо в Бога". Відповідний законопроект з’явився у відкритому реєстрі на сайті парламенту.

Законопроект №14102 від 6 жовтня подав народний депутат із фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Він пропонує внести зміни до статті 33 закону "Про Національний Банк України", щоб згаданим чином змінити дизайн українських грошей.

На момент публікації цієї новини на сайті парламенту не було ані тексту законопроекту, ані пояснювальної записки до нього. Так само у соцмережах депутата немає жодних пояснень щодо його ініціативи.

Варто зазначити, що фраза "In God We Trust" ("На Бога покладаємося") є офіційним девізом США і присутня на всіх американських банкнотах з 1956 року.

Також додамо, що відповідно до ст. 35 Конституції України церква відокремлена від держави, і жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

