У РФ припускають, що Україна може завдати ударів на відстані 2500 кілометрів і вразити цілі на крайній Півночі.

На тлі ударів українських дронів по енергетичних і військових російських об'єктах там вирішили облаштувати захист ядерного полігону на архіпелазі Нова Земля. Захисні конструкції помітили журналісти видання The Barents Observer, які вивчили супутникові знімки місцевості.

Йдеться про полігон і базу для забезпечення ядерних випробувань у селищі Північний Архангельської області. Воно віддалене від України на більш ніж 2500 км. Починаючи з 1950-х років, пишуть автори, там провели сотні атомних вибухів.

На знімках сервісу Google Earth видно, що три ряди паливних цистерн, що постачають населений пункт паливом, покрили захисними металевими сітками. Такі сітки, вважають автори, мають запобігти вибухам дронів безпосередньо на баках із паливом і, таким чином, не дати паливу спалахнути.

Автори зазначають, що в резервуарах, розташованих поблизу від портового комплексу біля Північного, зберігається бензин для транспорту, який використовується на ядерному полігоні на березі протоки Маточкін Шар. А ближче до центру селища розташовано кілька великих цистерн із мазутом, який використовують для центрального опалення та електропостачання.

"Як видно на знімках, цистерни з мазутом не закриті сітками, як і кілька резервуарів для авіапалива на вертолітному майданчику поруч із Північним. Такі сітки синього кольору схожі на ті, що покривають баки з паливом на інших військових об'єктах, наприклад, на авіабазі Оленя на південь від Мурманська, яка вже зазнавала атак українських дронів", - ідеться в статті.

Атаки по РФ - останні новини

Нагадаємо, що на поточний момент рекордною відстанню, яку подолали українські безпілотники для атак по РФ, можна вважати 2000 кілометрів. Саме стільки, за даними ЗМІ, подолали безпілотники, які атакували нафтопереробний завод у Тюмені. Кілька дронів успішно долетіли туди, і щонайменше один вибухнув на території заводу. Про пошкодження не повідомлялося.

Крім того, Україна почала завдавати ударів по Росії за допомогою далекобійних ракет. За словами нардепа Єгора Чернєва, широковідома публіці ракета "Фламінго" - це не єдина розробка, за допомогою якої Україна може завдавати ударів по РФ на відстань понад 1000 кілометрів. За його словами, балістична ракета "Спасан" продовжує проходити випробування.

