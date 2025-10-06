Штучний інтелект може відібрати заробітки у творців контенту в соцмережах.

Нейромережі можуть стати головною загрозою для творців відеоконтенту на YouTube. Таку думку висловив найпопулярніший ютубер Джиммі Дональдсон, відомий як MrBeast. Його канал має 443 мільйони підписників.

"Коли відео, створені за допомогою штучного інтелекту, стануть такими ж якісними, як і звичайні відео – цікаво, як це вплине на YouTube і на мільйони творців, які зараз заробляють на життя створенням контенту... Страшні часи", – написав він на своїй сторінці в соцмережі X.

Як пише Business Insider, цей коментар з’явився на тлі того, як сам YouTube та розробник штучного інтелекту компанія OpenAI представляють нові інструменти для створення відео за допомогою нейромереж.

Минулого тижня OpenAI запустила Sora 2 – нового бота для генерації відео за допомогою простих текстових запитів. А у вересні YouTube анонсував низку нових відеоінструментів на основі штучного інтелекту для творців, включаючи можливість для аудіоподкастерів створювати короткі відео зі стенограм.

"Хвиля нових технологій штучного інтелекту налякала деяких творців, таких як MrBeast. Якщо відео, створені штучним інтелектом, продовжуватимуть розвиватися, глядачам може стати важко розрізняти контент, створений людиною, та контент, створений штучним інтелектом", – пише Business Insider.

Як писав УНІАН, у США школа замінила вчителів штучним інтелектом. У цьому закладі нейромережа формує індивідуальні плани з природничих наук, математики та читання, підлаштовуючись під рівень і швидкість кожної дитини.

Також ми розповідали, що Сем Альтман, відомий як "батько ChatGPT", допустив можливість "випадкового" захоплення світу штучним інтелектом. Однак йдеться не про "повстання машин", а про усе більшу залежність людей від нейромереж.

