Російські окупаційні війська захопили населений пункт у Дніпропетровській області. Мова про село Маліївка, що знаходиться у Синельниківському районі області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState. Зазначається, що також ворог просунувся поблизу Вороного на Дніпропетровщині.

Крім того, фіксується просування окупантів у Запорізькій області – поблизу Новоіванівки та Охотничого.

Водночас на Донеччині ворог просунувся в районі н.п. Біла Гора.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 6 жовтня, станом на 22:00 на передовій відбулося 172 бойових зіткнення з противником. Найбільше – на Покровському напрямку. Там окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Тим часом на Добропільському напрямку російські загарбники опинилися в оточенні, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, таке становище є серйозним викликом для ворога. Він додав, що росіяни докладають усіх зусиль, аби деблокувати свої війська в районі Добропілля Донецької області.

