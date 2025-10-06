Літак розрахований на перевезення до 120 тонн корисного навантаження.

Китайська аерокосмічна промисловість представила концепцію важкого транспортного літака, який може значно розширити логістичні можливості Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Про це повідомляє Interesting Engineering.

Китайці хочуть використати схему, в якій фюзеляж плавно зливається з крилом, утворюючи єдину несучу поверхню. Вона покликана не тільки покращити аеродинаміку літака, а й збільшити внутрішній об'єм вантажного відсіку, в якому зможуть поміститися більше 100 легких транспортних засобів.

Відомо, що літак розрахований на перевезення до 120 тонн корисного навантаження, з максимальною злітною масою близько 470 тонн і дальністю польоту 6500 кілометрів при повній завантаженості.

Відео дня

Він розвиватиме швидкість 0,85 Маха, що можна порівняти із показниками інших великих транспортних літаків, таких як американський C-5 Galaxy та радянський Ан-124 "‎Руслан"‎.

Концепція підкреслює універсальність у складних умовах. Вважається, що літак може злітати з напів підготовлених злітно-посадкових смуг навіть з повним завантаженням, що дозволяє використовувати його на віддалених або важкодоступних аеродромах.

На думку фахівців, важкий транспортний літак такого типу дозволить КНР швидко розгорнути бронетехніку, ракетні установки або механізовану піхоту в Індо-Тихоокеанському регіоні та, можливо, за його межами.

Військово-транспортна авіація – інші новини

Нещодавно стало відомо, що американська компанія Radia може створити гігантський військово-транспортний літак, який за деякими показниками перевершуватиме навіть "‎Мрію"‎.

Передбачається, наприклад, що вантажний простір дозволить перевозити одразу чотири винищувачі F-35 п’ятого покоління.

Також повідомлялося, що нещодавно російська корпорація "Ростех" поставила окупаційній армії нову крилату "вантажівку" Іл-76МД-90А, яка є найбільш сучасною версією знаменитого військово-транспортного літака Іл-76.

Вас також можуть зацікавити новини: