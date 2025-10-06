На закупівлю озброєння, зокрема БПЛА, буде спрямовано 100 млрд гривень.

Уряд збільшив цьогорічні видатки на оборону на понад 300 мільярдів гривень, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"До кінця року на оборону спрямуємо додатково 324,7 млрд грн - сьогодні уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025", - написала вона в Telegram.

Із 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд грн - Міністерство оборони, зокрема:

Відео дня

202 млрд грн - на грошове забезпечення військовослужбовців;

100 млрд грн - на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів - зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;

8 млрд грн - на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

За словами Свириденко, рішення продиктоване динамікою фронту і постійно змінними умовами бойових дій.

"Росія не збирається зупинятися, змінює тактику на фронті і лише посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру в тилу. Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати війську всі необхідні засоби і ресурси протидії ворогу", - зазначила прем'єрка.

Основне джерело фінансування збільшених видатків - це 6 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Також є майже 30 млрд грн додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.

"Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи. За це ми вдячні нашим партнерам з ЄС та країнам G7", - резюмувала Свириденко, додавши що наступний крок – за народними депутатами, які мають проголосувати за зміни до держбюджету.

Збільшення видатків держбюджету 2025 - головні новини

У липні 2025 року Рада вже збільшувала військові видатки державного бюджету на 412 млрд гривень. Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік, зокрема середньомісячної заробітної плати та прибутку прибуткових підприємств, та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів.

У серпні парламент ухвалив зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, збільшивши видатки на 40 мільярдів гривень. Прийнятий закон стосувався переважно невійськових видатків.

Вас також можуть зацікавити новини: