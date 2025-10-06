Чеський президент закликав партію Бабіша не зупиняти постачання снарядів Україні

Петр Павел каже, що зупинка постачання боєприпасів нашкодить Україні та Чехії.

Зупинка чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні зашкодить не тількі самій Україні, а й Чеській Республіці. Як пише Reuters, про це заявив президент Чехії Петр Павел після перемоги на виборах партії ANO Андрея Бабіша, який висловлював бажання припинити цю програму.

"Якщо ми скоротимо або навіть припинимо цю підтримку, ми зашкодимо, перш за все, собі. Але припинення цієї підтримки також матиме негативний вплив на Україну, якщо ще багато людей загинуть", – сказав Павел у понеділок.

Павел, як колишній високопосадовець НАТО, був рішучим прихильником цієї ініціативи. Павел сказав, що Бабіш може отримати доступ, щоб ближче ознайомитися з ініціативою та побачити, як вона працює.

"Я вважаю, що як з Андреєм Бабішем, так і з представниками інших партій ми будемо пам’ятати понад усе про інтереси Чеської Республіки, наших союзників і партнерів, таких як Україна, і не завдамо шкоди ні їм, ні собі", – сказав Павел.

Видання нагадало, що збір боєприпасів для україни об'єднує торговців та представників оборонного відомства з усього світу. Мета цього збору – пошук 3,5 мільйонів артилерійських снарядів для Києва за фінансування із західних країн. За програмою вже поставлено близько 1,5 мільйонів снарядів. Чеський уряд очікував, що кількість поставок боєприпасів зросте цього року.

Це було основною програмою підтримки України за часів уряду прем'єр-міністра Петра Фіали, що йде у відставку. А його місце планує зайняти переможець виборів Андрей Бабіш, якщо збере більшість у парламенті за допомогою інших партій. Переговори про це, за даними Reuters, тривають.

Вибори у Чехії – які результати

Опозиційна партія ANO колишнього прем'єр-міністра, мільярдера Андрея Баіша, якого називають популістом, перемогла на суботніх парламентських виборах. Представники його партії отримали 80 з 200 місць у нижній палаті.

Перед виборами Бабіш заявив, що Чехії потрібно припинити закупівлю боєприпасів для України. На його думку, цим мають займатися Європейський Союз і НАТО.

